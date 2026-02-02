عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في كامد اللوز وراشيا – البقاع

في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة، دهمت دورية من مديرية المخابرات عددًا من المنازل في منطقَتي كامد اللوز وراشيا – البقاع، وأوقفت المواطن (ب.س.) والسوري (ع.د.) لتأليفهما مع آخرين عصابة تنشط في مجال الاتجار بالأسلاحة الحربية.



وضبطت كمية كبيرة منها بالإضافة إلى ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.



وسُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.