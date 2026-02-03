الأخبار
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
أمن وقضاء
2026-02-03 | 02:44
شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم
صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي: في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة والسّلب بقوّة السّلاح في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولَين على متن سيّارة نوع مرسيدس مجهولة باقي المواصفات، بتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح في مناطق جبل لبنان، آخرها في بلدة عرمون، حيث حاول أحدهما تنفيذ عمليّة سرقة من داخل آليّة “بيك أب”، إلّا أنّه شوهِدَ من قبل أحد الأشخاص الذي سأله عمّا يفعله، عندها شهرا بوجهه سلاح “كلاشينكوف”، ثم لاذا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّتَيهما وهما كل من:
ا. د. (مواليد عام 1988، لبناني)
م. د. (مواليد عام 1970، لبناني)
من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة وسلب.
بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة الكفاءات على متن سيّارة نوع مرسيدس E320 لون فضي من دون لوحات وفي داخلها لوحة، حيث تم ضبط السّيّارة واللّوحة.
بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذ عمليّات السّلب بقوّة السّلاح، كما اعترف الأوّل أنّه أقدم على صدم أحد الأشخاص في الدّامور وتسبب بوفاته بسبب فقدانه السّيطرة على سيّارته، وفرّ من المكان.
أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع السّيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المعلومات
منفّذَي
عمليّات
بقوّة
السلاح
لبنان
وتكشف
تورّط
أحدهما
بحادث
التالي
توقيف شخص في بلدة نحلة - بعلبك لاتجاره بالمخدرات
عملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في كامد اللوز وراشيا – البقاع
السابق
