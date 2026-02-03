الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 2 /2 /2026، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس المواطن (ز.خ.) لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح بتاريخ 31 /1 /2026، كما دهمت مكان تردد المطلوب في المنطقة، وضبطت داخله سلاحًا حربيًّا وعتادًا عسكريًّا.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.