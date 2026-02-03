ترويج عملة مزيّفة ومخدّرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل

في إطار الجهود الأمنيّة المستمرّة لمكافحة الجرائم المالية وترويج المخدّرات، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٦ المدعو (ط. إ.)، وضبطت بحوزته مبلغًا من العملة الأجنبية المزيّفة، إضافةً إلى كمية من حبوب الكبتاغون.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص.