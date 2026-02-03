ترويج عملة مزيفة ومخدرات في الشمال... وأمن الدولة يوقف الفاعل

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه في إطار الجهود الأمنيّة المستمرّة لمكافحة الجرائم المالية وترويج المخدّرات، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الشمال الإقليمية بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٦، المدعو (ط. إ.)، وضبطت بحوزته مبلغًا من العملة الأجنبية المزيفة، إضافةً إلى كمية من حبوب الكبتاغون.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص.