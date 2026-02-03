الأخبار
"اليونيفيل": قنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية خلال دورية روتينية لجنود حفظ السلام قرب كفركلا
أمن وقضاء
2026-02-03 | 11:49
أعلنت "اليونيفيل" أنه "صباح اليوم، وخلال دورية روتينية قرب كفركلا، رصد جنود حفظ السلام طائرتين مسيرتين تحلقان فوقهم بشكل عدائي. ولاحظ الجنود أن إحدى المسيرتين تحمل جسما مجهولا، وأنها دخلت نطاقا يشكل تهديدا مباشرا لسلامتهم وأمنهم. ووفقا للإجراءات المتبعة، قام الجنود بعمل دفاعي ضد هذا التهديد. ثم ألقت المسيرة قنبلة صوتية انفجرت على بعد حوالي خمسين مترا من الجنود قبل أن تتجه نحو الأراضي الإسرائيلية".
وقالت في بيان: "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى، واستمرت الدورية".
وذكر البيان أن "اليونيفيل كانت أبلغت الجيشين الإسرائيلي واللبناني بهذا النشاط يوم أمس، كما هو الحال في كل الأنشطة في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".
وأشارت "اليونيفيل" الى أنه "بناء على هذه الظروف، خلص جنود حفظ السلام الى أن الطائرة المسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، وعبرت الخط الأزرق في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وقالت: "هذا الاستخدام لمسيرة مسلحة أمر غير مقبول"، مجددة تذكير "الجيش الإسرائيلي بواجبه التزام احترام الخط الأزرق، وضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات عليها أو بالقرب منها".
وأكدت أن هذا التصرف من جانب الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا للقرار 1701 والقانون الدولي، ويعرقل المهام الموكلة لقوات حفظ السلام من قبل مجلس الأمن، ويعرض جهود إعادة بناء الاستقرار على طول الخط الأزرق للخطر".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اليونيفيل
قنبلة صوتية
مسيرة إسرائيلية
كفركلا
