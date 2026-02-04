الأخبار
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
أمن وقضاء
2026-02-04 | 06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخصَيْن مجهولَيْن بترويج المخدرات، على متن آلية من نوع "فان هيونداي" في محلة كورنيش النهر – تقاطع الدخولية.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت عناصر المفرزة إلى تحديد هوية المشتبه بهما، وهما:
-ر. د. (مواليد عام 2005، لبناني) بحقه مذكرة توقيف بجرم “تجارة أسلحة”
-م. د. (مواليد عام 2000، لبناني) مطلوب بجرم “تهريب أشخاص”
وبتاريخ 31-12-2025، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من رصد الآليّة المذكورة أعلاه في المحلة المحددة، حيث نصبت كمينًا محكمًا أدى إلى توقيف من كان على متنها. وقد تبين أن الآلية زجاجها حاجب للرؤية، وتحمل لوحات مغايرة.
وبتفتيشهما والـ "فان"، تم ضبط 881 حبّة كبتاغون بحوزة (م. د.).
وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
ينتحل صفة أمنية ليسرق أموال المارة على الطرقات... هكذا كشفت هويته وأوقف في دوحة عرمون
السابق
