جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة
أمن وقضاء
2026-02-04 | 11:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة
أعلنت المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس أن قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس ضبطت كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة.
وأكدت أن التحقيق مع المعنيين بوشر لإجراء المقتضى القانوني.
