جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة

أعلنت المديرية العامة للجمارك - ضابطة طرابلس أن قوة من شعبة المكافحة البرية طرابلس ضبطت كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة.وأكدت أن التحقيق مع المعنيين بوشر لإجراء المقتضى القانوني.