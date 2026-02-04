قائد الدرك تفقد مخفر ميس الجبل

زار قائد الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد جان عواد مخفر ميس الجبل وحولا في بلدة ميس الجبل، وذلك في سياق جولة تفقدية للمنطقة الحدودية، ورافقه في زيارته قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد احمد ابو ضاهر، قائد سرية النبطية العقيد حسن حمود، آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، آمر فصيلة مرجعيون النقيب جو العجيل، وعدد من الضباط والرتباء.



وتحدث العميد عواد امام رئيس وعناصر المخفر، مثنياً على "جهودهم وعطاءاتهم في كل الظروف لخدمة المواطنين والمجتمع".



وجال عواد والوفد المرافق داخل احياء ميس الجبل وعاينوا حجم الاضرار والدمار جراء العدوان الاسرائيلي الاخير.