الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قائد الدرك تفقد مخفر ميس الجبل
أمن وقضاء
2026-02-04 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قائد الدرك تفقد مخفر ميس الجبل
زار قائد الدرك في قوى الأمن الداخلي العميد جان عواد مخفر ميس الجبل وحولا في بلدة ميس الجبل، وذلك في سياق جولة تفقدية للمنطقة الحدودية، ورافقه في زيارته قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد احمد ابو ضاهر، قائد سرية النبطية العقيد حسن حمود، آمر مفرزة استقصاء الجنوب العقيد طوني نهرا، آمر فصيلة مرجعيون النقيب جو العجيل، وعدد من الضباط والرتباء.
وتحدث العميد عواد امام رئيس وعناصر المخفر، مثنياً على "جهودهم وعطاءاتهم في كل الظروف لخدمة المواطنين والمجتمع".
وجال عواد والوفد المرافق داخل احياء ميس الجبل وعاينوا حجم الاضرار والدمار جراء العدوان الاسرائيلي الاخير.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
الدرك
الجبل
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-01
المؤسسة العسكرية: قائد الجيش تفقّد الوحدات المنتشرة عملانيًا مطلعًا على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لمناسبة الأعياد
آخر الأخبار
2026-01-01
المؤسسة العسكرية: قائد الجيش تفقّد الوحدات المنتشرة عملانيًا مطلعًا على الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة لمناسبة الأعياد
0
أخبار لبنان
2025-11-17
القائد العام لليونيفيل جال في الناقورة... تفقّدٌ للأضرار
أخبار لبنان
2025-11-17
القائد العام لليونيفيل جال في الناقورة... تفقّدٌ للأضرار
0
آخر الأخبار
2026-01-10
مسيرة اسرائيلية استهدفت حفارة متوقّفة في حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل
آخر الأخبار
2026-01-10
مسيرة اسرائيلية استهدفت حفارة متوقّفة في حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل
0
آخر الأخبار
2026-01-06
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة ميس الجبل
آخر الأخبار
2026-01-06
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة على حفارة في بلدة ميس الجبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:57
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة
أمن وقضاء
11:57
جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الضمادات الطبية ودواء الجرادين ومبيدات الحشرات المهربة
0
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
أمن وقضاء
06:08
بكمين محكم.... توقيف مطلوبَين خطيرَين وضبط كمية من حبوب الكبتاغون
0
أمن وقضاء
03:57
ينتحل صفة أمنية ليسرق أموال المارة على الطرقات... هكذا كشفت هويته وأوقف في دوحة عرمون
أمن وقضاء
03:57
ينتحل صفة أمنية ليسرق أموال المارة على الطرقات... هكذا كشفت هويته وأوقف في دوحة عرمون
0
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-26
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-26
اليسار مفقودة تحت الركام في اليوم الثالث على الانهيار...ورسالة بالدموع من رجل مسن الى الرئيس
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
0
منوعات
05:00
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
منوعات
05:00
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية
0
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
أخبار دولية
13:32
إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟
0
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
أخبار دولية
13:30
أردوغان في مصر.. بيان مشترك حول أبرز ما بحثه الرئيس التركي مع السيسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الأسرى بين الغصّة والسياسة: وجع الأهالي رهينة القرار الإسرائيلي
0
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
أخبار دولية
13:21
إسرائيل تشدّد شروطها في الملف الإيراني وتلوّح بالتصعيد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
بارون المخدرات نوح زعيتر بعد البراءة وحكم الشهر...مؤبّدات وأحكام قاسية
0
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
أخبار دولية
13:19
أي خيارات أمام إيران قبل المفاوضات؟
0
أخبار دولية
13:16
لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟
أخبار دولية
13:16
لماذا تقبل طهران التفاوض على النووي وترفضه على الباليستي؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
3
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
4
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
خبر عاجل
12:35
أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة
5
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
حال الطقس
03:25
عودة الاستقرار وارتفاع الحرارة
6
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
7
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
منوعات
02:53
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
8
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More