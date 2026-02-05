فقدان مبلغ مالي من صندوق بلدية صيدا... وأمن الدولة يوقف أمينة الصندوق ويُخضع موظفين للتحقيق

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه في إطار جهود المديرية في مكافحة الفساد وصون المال العام، وبناء لاشارة النيابة العامة المالية أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة أمينة الصندوق في بلدية صيدا (ه.ق.)، على خلفية فقدان مبلغ مالي من صندوق البلدية، يُقدَّر بنحو مليار ليرة لبنانية.



وبحسب البيان، فقد تُركت رئيسة الدائرة الإدارية والمالية في البلدية (ز.د.) وسبعة موظفين وأعضاء بلديين آخرين رهن التحقيق.



وخُتم محضر التحقيق وأُودِع المرجع القضائي المعني بناءً على إشارته.