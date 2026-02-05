تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص موقوف بجرم سرقة دراجات آلية، ويُدعى:

خ. م. (مواليد عام 2003، سوري).



لذلك، طلبت المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائنة في ثكنة بربر الخازن، أو الاتّصال على أحد الرقمَين 789746-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.