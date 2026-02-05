الأخبار
بيان صادر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان... هذا ما قررته
أمن وقضاء
2026-02-05 | 08:05
بيان صادر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان... هذا ما قررته
أصدرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان بيانًا أعلنت فيه أنه "بناءً على بيان مجلس القضاء الأعلى المتضمّن التأكيد على عدم التهاون في موضوع الحقوق والحاجات والمطالب المحقّة للمساعدين القضائيين والسادة القضاة، ودعوته إلى اعتماد مقاربة إيجابية تضمن حسن سير العمل القضائي، وبناءً على الكتاب الموجّه من رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزيف تامر الذي تمنّى فيه تعليق الاعتكاف إفساحًا في المجال أمام مساعي مجلس القضاء الأعلى ومعالي وزير العدل لإيجاد حلول جدّية، واحساسا منها بالمسؤولية تجاه المرفق العام بالاخص انها ليست هواة اعتكاف مع ابقاء اجتماعاتها مفتوحة لجهة متابعة تنفيذ الوعود المذكورة اعلاه بالاضافة الى الوعود الخاصة بالقطاع العام، قرّرت بالأكثرية ما يلي:
1- إعادة العمل تدريجيًا في كل المحاكم يومي الخميس والجمعة الواقعين في 5 و6/2/2026، وذلك للبتّ بالمواضيع العاجلة والملحّة فقط، من دون انعقاد الجلسات.
2- إعادة العمل بشكل طبيعي في جميع قصور العدل ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 10/2/2026."
وفي الختام، توجّهت لجان المساعدين القضائيين "بالشكر إلى وزير العدل وإلى مجلس القضاء الأعلى، رئيسًا وأعضاءً، وإلى رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين على جهودهم ومساعيهم."
كما وجّهت "تحية تقدير إلى جميع المساعدين القضائيين في لبنان على صمودهم في وجه الانهيار."
