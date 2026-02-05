الجيش: عملية دهم وضبط كمية من الذخائر الحربية والرمانات اليدوية

إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 2/2/2026 والمتعلق بعملية دهم وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية وتوقيف شخصَين في منطقتَي كامد اللوز وراشيا – البقاع، وبناءً على نتائج التحقيقات مع الموقوفين، دهمت دورية من مديرية المخابرات في الجيش منزل المواطن (ا.ب.) في بلدة كامد اللوز – البقاع، وضبطت كمية من الذخائر الحربية والرمانات اليدوية.



وسُلّمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب.