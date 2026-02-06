الأخبار
اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

أمن وقضاء
2026-02-06 | 03:32
اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

تعرّضت مواطنة بتاريخ 29-01– 2026، لعملية سلب مبلغ مالي، بعد أن اقتحم شخص مجهول منزلها في محلة خريبة الجندي - عكار.

وعلى الفور باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية السالب. وبنتيجة المتابعة التقنية، تمكّنت من كشف هويّته، وهو المدعو: و. ح. (مواليد عام 1981، لبناني).

وبتاريخ 2-2-2026 وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الحوشب - عكار. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة في بلاغ.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني بناءَ على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

سلب

عكار

