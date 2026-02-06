ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور

دهمت دورية مشتركة من مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب والمراقب الصحي في بلدية صور، بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة، مستودعاً لبيع اللحوم المثلجة في حي المساكن الشعبية في مدينة صور، وتبيّن أنه لا يستوفي أدنى شروط النظافة ولا يراعي شروط التخزين.



وقد تمّ ضبط نحو 150 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة ذات الروائح الكريهة، وعليه نظّمت مصلحة الاقتصاد محضر ضبط بحق المخالف وحجزت البضاعة، وبإشارة من المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي أميرة شحرور خُتم المستودع بالشمع الأحمر وتلفت البضاعة.