بارو زار قائد الجيش... وهذا ما بُحث

‏استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة وزير الخارجية الفرنسية Jean - Noël Barrot مع وفد مرافق بحضور السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، والمتطلبات اللازمة لتعزيز قدرات الجيش، كما جرى التداول في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر دعم الجيش في فرنسا.