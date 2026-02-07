توقيف مطلوب بموجب ۱۰ مذكّرات عدلية بجرائم قتل وسرقة وأسلحة في وادي الريحان

صـدر عـن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البلاغ التّالــي:في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن وجود أحد الأشخاص في محلّة وادي الريحان عكّار، بعد أن ذاع صيته في البلدة والجوار لجهّة قيامه بأعمال سرقة وإطلاق نار، وافتعال إشكالات، والاعتداء على المدنيين، وهو المدعو:– ن. ط. (مواليد عام ۱۹۸۹، لبناني) بحقه /9/ مذكّرات توقيف بجرائم #قتل، محاولات قتل، و سرقة، وخلاصة حكم بجرم أسلحة.بتاريخ 3-2-۲۰۲٦ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بعملية خاطفة في المحلّة المذكورة.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.