بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN

نفذت وحدات من الجيش نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN التي زارت لبنان من 2 /2 /2026 إلى 7 /2 /2026 تضمنت تمارين غطس وبحث وإنقاذ وإبحار.



وتهدف هذه التمارين إلى المحافظة على جهوزية القوات البحرية وتمكينها من التحرك السريع، وتندرج هذه النشاطات في إطار التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، بحسب ما ذكرت قيادة الدولة.