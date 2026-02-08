بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تجريها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة عرمون، وهو المدعو: س. ج. (مواليد عام 1985، لبناني) وبحقه 8 مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة، وترويج عملة مزيّفة، واحتيال، وتبييض أموال، وحيازة أسلحة وذخائر حربيّة، وضرب وإيذاء.



وأفادت بأنه بتاريخ 16-01-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ مُحكمٍ في البلدة المذكورة. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.