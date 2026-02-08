الأخبار
عاجل
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
المبنى ٢٧٣ في التبانة يقع على خطوط تماس قديمة ولم يكن مدرجًا بالإحصاء الأولي ضمن المباني المهددة بالسقوط
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أمن وقضاء
2026-02-08 | 07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تجريها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة عرمون، وهو المدعو: س. ج. (مواليد عام 1985، لبناني) وبحقه 8 مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة، وترويج عملة مزيّفة، واحتيال، وتبييض أموال، وحيازة أسلحة وذخائر حربيّة، وضرب وإيذاء.
وأفادت بأنه بتاريخ 16-01-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ مُحكمٍ في البلدة المذكورة. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
شعبة المعلومات
مطلوب
عرمون
التالي
توقيف 8 اشخاص في السفيرة - الضنية اعترضوا على هدم مخالفة بناء
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
السابق
مقالات ذات صلة
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
0
أمن وقضاء
2026-02-07
توقيف مطلوب بموجب ۱۰ مذكّرات عدلية بجرائم قتل وسرقة وأسلحة في وادي الريحان
أمن وقضاء
2026-02-07
توقيف مطلوب بموجب ۱۰ مذكّرات عدلية بجرائم قتل وسرقة وأسلحة في وادي الريحان
0
أمن وقضاء
2026-01-19
شعبة المعلومات تُوقف مطلوبًا للقضاء بجرم قتل
أمن وقضاء
2026-01-19
شعبة المعلومات تُوقف مطلوبًا للقضاء بجرم قتل
0
أمن وقضاء
2026-01-17
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم محاولة قتل وسرقة في حلبا
أمن وقضاء
2026-01-17
شعبة المعلومات توقف مطلوبًا بجرم محاولة قتل وسرقة في حلبا
0
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
0
أمن وقضاء
10:39
الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة
أمن وقضاء
10:39
الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة
0
أمن وقضاء
10:19
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة
أمن وقضاء
10:19
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة
0
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
2025-09-05
اجتماع في مقر اتحاد بلديات كسروان -الفتوح: بحث في أزمة المياه التي تواجهها المنطقة
أخبار لبنان
2025-09-05
اجتماع في مقر اتحاد بلديات كسروان -الفتوح: بحث في أزمة المياه التي تواجهها المنطقة
0
فنّ
2026-02-03
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
فنّ
2026-02-03
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
0
أخبار دولية
2026-02-07
عراقجي: لا موعد محدّداً حالياً لجولة ثانية من المفاوضات..وإذا هاجمتنا واشنطن سنستهدف القواعد الأميركية في المنطقة
أخبار دولية
2026-02-07
عراقجي: لا موعد محدّداً حالياً لجولة ثانية من المفاوضات..وإذا هاجمتنا واشنطن سنستهدف القواعد الأميركية في المنطقة
0
اقتصاد
2025-10-29
الأسمر أثنى على مواقف البستاني: تصب في مصلحة العامل اللبناني
اقتصاد
2025-10-29
الأسمر أثنى على مواقف البستاني: تصب في مصلحة العامل اللبناني
0
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
خبر عاجل
10:54
الـLBCI في مكان سقوط المبنى في طرابلس... هذا هو المشهد
0
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
0
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
آخر الأخبار
08:01
نواف سلام من النبطية: زرت سوق النبطية منذ سنة ويسعدني اليوم أن المشهد تغيّر اذ أزيلت الردميات واستعادت النبطية جزءا من عافيتها الإقتصادية واليوم نجتمع لإطلاق هذا السوق الموقت النموذجي
0
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
أخبار لبنان
07:43
اليوم الثاني من جولة نواف سلام الجنوبية...
0
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
أخبار لبنان
07:17
أحمد الحريري من طرابلس: زمن بائس تحاول أن تتصدره قوافل التائبين الباحثين عن أدوار في الوقت الضائع
0
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
أخبار دولية
06:01
خالد مشعل: حماس لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ"حكم أجنبي" في غزة
0
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
آخر الأخبار
03:56
نواف سلام: هذه المشاريع ستشمل قضاء مرجعيون في المرحلة الأولى... والتنفيذ لن يستغرق أشهراً
0
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
أخبار لبنان
03:13
نواف سلام زار كفركلا وانتقل الى سراي مرجعيون
0
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
أخبار دولية
02:53
عراقجي: إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم "حتى لو فُرضت علينا الحرب"... والحشد العسكري الأميركي "لا يُخيفنا"
1
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
09:55
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
2
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:05
عودة الاستقرار الجوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة
3
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
03:42
ألين خلف تسرق الأضواء بإطلالة جلدية عصرية في أحدث ظهور لها (صور)
4
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
أمن وقضاء
03:44
بالصور - وحدات من الجيش نفذت نشاطات مشتركة مع الفرقاطة الفرنسية FORBIN
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: عملية واسعة النطاق لمكافحة وضبط التعدّي على الشبكة الكهربائية ضمن نطاق كهرباء زحلة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
7
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
09:16
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
8
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
أمن وقضاء
07:08
بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة... شعبة المعلومات توقف مطلوباً للقضاء
