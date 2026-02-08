السفير البابوي ينقل تضامن البابا مع طرابلس ويعلن النية لعقد مؤتمر يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس

وصل السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا برفقة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام والمطرانين يوسف سويف وادوار ضاهر الى التبانة لتفقد المبنى المنهار، حيث اعلن عن النية لعقد مؤتمر سريع يعالج معضلة المباني المتصدعة في طرابلس.



وقال المفتي امام: "علينا ان نعمل خطوة خطوة لنحفظ من تبقى من أرواح، فلا يمكننا ان نسكت او نؤجل، ومن هذه الساعة علينا ان نعمل سريعا وان يستثمر المسؤولون علاقاتهم لصب الجهد والتعامل مع الكارثة، واننا بالبطع نفكر بعقد مؤتمر لإنقاذ طرابلس".



بدوره، قال المطران سويف باسمه وباسم السفير البابوي: "بقلب متألم نحن هنا، ومن هذه الليلة، وكان يجب من الامس، نعلن أننا نتحرك ويجب ان نؤكد اننا مصممون لدعوة الحكومة والمجتمع المحلي وكل المسؤولين وكل انسان عنده شفقة لتفريغ المباني المهددة وتوفير أماكن إيواء لابعاد حرب الموت الذي يتهدد الناس" .



وشدد على أن "المسوؤلية امام الرب وامام الضمير، كلنا مسؤول، كل واحد من موقعه يجب ان يتحرك، هناك دولة مسؤولة يجب ان تتحمل مسؤوليتها، ويجب ان تكون هناك اجتماعات لتوجيه صرخة للمجتمع الدولي، والسفير البابوي بيننا يتضامن مع كل الضحايا ومع كل العائلات، وطلب مني ان انقل تحية البابا ورغبة التضامن لايجاد الحلول".