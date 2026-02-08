رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا: ١٥ وحدة سكنية مفروشة في تصرف اهالي طرابلس

وصف رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيّق ما حصل في طرابلس ب"الكارثة"، مشيرا إلى انه "لا يجوز في العام 2026 تكرار هذا المشهد في دولة لها تاريخها وحضارتها" .



وقال: "نحن متضامنون مع اهالي طرابلس، ولا نقبل بأن ينام أحد في الطرقات، من دون مأوى، فبإسمي وبإسم المجلس البلدي، اعلن انه لدينا 15 وحدة سكنية مفروشة نضعها بتصرف راعي أبرشية طرابلس المطران يوسف سويف، ومستعدون منذ هذه اللحظة لاستقبال اهلنا من طرابلس".



وتقدم العتيّق بالتعازي من اهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.