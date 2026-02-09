الأخبار
وزيرة التربية تتابع تداعيات انهيارات الأبنية في طرابلس وتضع مباني الوزارة بتصرّف العائلات المتضرّرة
أمن وقضاء
2026-02-09 | 03:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزيرة التربية تتابع تداعيات انهيارات الأبنية في طرابلس وتضع مباني الوزارة بتصرّف العائلات المتضرّرة
تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ما جرى في مدينة طرابلس ببالغ الحزن والأسى، وأعربت عن أسفها لتكرار حوادث سقوط الأبنية على رؤوس قاطنيها، ما خلّف عددًا كبيرًا من الجرحى والضحايا.
ومن موقعها، أوعزت وزيرة التربية إلى وحدة الهندسة في الوزارة للتنسيق مع بلدية طرابلس لاستكمال مسحٍ المدارس في عاصمة الشمال والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي خطر من ابنية مجاورة، وكانت قد اتخذت قرارًا بإخلاء مدرستين محاطتين بأبنية متصدّعة، وتم نقل الطلاب إلى مدارس آمنة.
كما وضعت مبنى "الفندقية" في المدينة، الذي يتّسع لنحو أربعين عائلة، كملجأ موقت بتصرّف العائلات القاطنة في مبانٍ مهدّدة، وهي اليوم على استعداد لوضع أي مساحات أو أبنية شاغرة تابعة لوزارة التربية بتصرّف الأجهزة المختصّة لإيواء العائلات، إلى حين تأمين حلٍّ مستدام لها.
كذلك، ناشدت إدارات المدارس الخاصة في طرابلس والجوار، التي تمتلك أبنية يمكن استخدامها كمراكز إيواء موقتة، وضعها بتصرّف الجهات المعنيّة، شرط ألّا يؤثّر ذلك على سير العام الدراسي.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
التربية
تتابع
تداعيات
انهيارات
الأبنية
طرابلس
مباني
الوزارة
بتصرّف
العائلات
المتضرّرة
