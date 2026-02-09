الجيش ينفي خبر لقاء بين ضابط وآخر إسرائيلي في الولايات المتحدة

بعد نشر إحدى الصحف المحلية مقالًا تضمّن معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية، نفت قيادة الجيش هذا الخبر نفيًا قاطعًا، مؤكدةً أنّ ما ورد في المقال عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع.



كما أوضحت أنها تجري اجتماعاتها كافًة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا.



ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون المؤسسة العسكرية وعدم نشر معلومات ملفّقة في هذه المرحلة الدقيقة.