اعتصام لمياومي كهرباء لبنان أمام مجلس الخدمة المدنية

نفّذ مياومو مؤسسة كهرباء لبنان اعتصامًا أمام مركز مجلس الخدمة المدنية، مطالبين بتطبيق القانون 287 وهو استكمال المباريات الخاصة بالمياومين، مطالبين المعنيين بالإسراع في إيجاد حلّ عادل ومنصف يضمن حقوقهم ويضع حدًّا لمعاناتهم المستمرة.



وتحدّث خلال الاعتصام مسؤول العمال المياومين علي سعد، مؤكدًا أن "العمال لم يعودوا قادرين على تحمّل مزيد من المماطلة والتسويف، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة وغياب أي ضمانات وظيفية أو اجتماعية"، داعيًا الجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتثبيت المياومين وصرف مستحقاتهم المتراكمة، بما يحفظ كرامتهم ويؤمّن الحد الأدنى من الاستقرار الوظيفي لهم ولعائلاتهم".



وأشار إلى أن "التحركات ستبقى مستمرة وبصورة تصاعدية إلى حين تحقيق المطالب المحقّة للعمال وإنصافهم بعد سنوات طويلة من العمل دون تثبيت أو حقوق كاملة".