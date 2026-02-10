الأخبار
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة وادي زبقين

أمن وقضاء
2026-02-10 | 06:22
مشاهدات عالية
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة وادي زبقين
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة وادي زبقين

أعلنت قيادة الجيش أنه، بتاريخ 10-02-2026، ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة وادي زبقين – صور.
 

أمن وقضاء

تفجير

ذخائر

منفجرة

منطقة

زبقين

