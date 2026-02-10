رقية حسين كمال الدين خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

-رقيه حسين كمال الدين (مواليد عام 1994، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 8-02-2026 منزل ذويها الكائن في محلة الضم والفرز/طرابلس الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 448303-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.