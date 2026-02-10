الوكالة الوطنية للإعلام: حادث الطيونة ليس نتيجة فرار ولا حاجز لقوى الأمن في المحلة

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن حادث سير وقع تحت جسر الطيونة تضمن معلومات مفادها أن الضحية كان يحاول الفرار من حاجز لقوى الأمن أثناء قيادته دراجة نارية.



وقد أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الحادث لم يكن مرتبطا بأي محاولة فرار، إذ لم يكن في المحلة المذكورة أيّ حاجز لقوى الأمن. ‎