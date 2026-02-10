توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل المهرب

قوة من ضابطة صيدا في الجمارك تمكنت من توقيف فان محمل بكمية من الأحذية ذات ماركات عالمية مقلدة وتم ضبط البضاعة واقتيدت إلى المركز بغية إجراء المقتضى القانوني

