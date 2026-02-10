"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول وجود شخص مطلوب للقضاء، ومشتبه بضلوعه في عمليات نشل وسلب عديدة، في بيروت وعدد من المناطق، في محلة بشارة الخوري.



وبنتيجة المتابعة وعمليّات الرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسلب أحد المارة بعد انتحاله صفة أمنية، وتبيّن أنه يُدعى: ح. ق. (مواليد عام 1995، لبناني) معروف بلقب "لحلوح"، ومن أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وإطلاق نار ومقاومة رجال السلطة.



وقد أودع الموقوف القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المُختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.