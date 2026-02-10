الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
2026-02-10 | 17:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول وجود شخص مطلوب للقضاء، ومشتبه بضلوعه في عمليات نشل وسلب عديدة، في بيروت وعدد من المناطق، في محلة بشارة الخوري.
وبنتيجة المتابعة وعمليّات الرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسلب أحد المارة بعد انتحاله صفة أمنية، وتبيّن أنه يُدعى: ح. ق. (مواليد عام 1995، لبناني) معروف بلقب "لحلوح"، ومن أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وإطلاق نار ومقاومة رجال السلطة.
وقد أودع الموقوف القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المُختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اللحلوح
نشل
مفرزة استقصاء بيروت
التالي
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل المهرب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-15
مروج مخدرات ينشط في صيدا وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
أمن وقضاء
2025-12-15
مروج مخدرات ينشط في صيدا وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب
0
أمن وقضاء
2026-01-26
مطلوب للقضاء بجرائم خطف قتل إطلاق نار وانتحال صفة أمنية في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
2026-01-26
مطلوب للقضاء بجرائم خطف قتل إطلاق نار وانتحال صفة أمنية في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
أمن وقضاء
2026-01-18
مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
أمن وقضاء
2026-01-18
مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
0
أمن وقضاء
2025-12-20
قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2025-12-20
قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
0
أمن وقضاء
19:36
بلدية شاتين ناشدت المسؤولين تصويب أوضاع مستشفى تنورين الحكومي
أمن وقضاء
19:36
بلدية شاتين ناشدت المسؤولين تصويب أوضاع مستشفى تنورين الحكومي
0
أمن وقضاء
18:40
الداخلية: الخط الساخن 1766 والموقع الإلكتروني في تصرف الناخبين والمرشحين في هذه الأوقات...
أمن وقضاء
18:40
الداخلية: الخط الساخن 1766 والموقع الإلكتروني في تصرف الناخبين والمرشحين في هذه الأوقات...
0
أمن وقضاء
18:12
رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات
أمن وقضاء
18:12
رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-26
الرئيس عون أمام الوفد القطري: لبنان يثمّن دعم قطر المستمر..
أخبار لبنان
2026-01-26
الرئيس عون أمام الوفد القطري: لبنان يثمّن دعم قطر المستمر..
0
أمن وقضاء
18:12
رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات
أمن وقضاء
18:12
رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات
0
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
0
أخبار لبنان
16:03
انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد في وزارة المالية... جابر: الحكومة ملتزمة اتباع سياسات مسؤولة
أخبار لبنان
16:03
انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد في وزارة المالية... جابر: الحكومة ملتزمة اتباع سياسات مسؤولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
21:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
21:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
تقارير نشرة الاخبار
20:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
تقارير نشرة الاخبار
20:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
20:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
تقارير نشرة الاخبار
20:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
0
تقارير نشرة الاخبار
20:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
تقارير نشرة الاخبار
20:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
20:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
20:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
0
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
20:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
تقارير نشرة الاخبار
20:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
0
أخبار دولية
20:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
أخبار دولية
20:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
11:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
منوعات
11:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
3
أخبار لبنان
14:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
14:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
4
أمن وقضاء
17:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
17:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
5
أخبار لبنان
18:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
18:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
6
تقارير نشرة الاخبار
09:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
09:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
7
خبر عاجل
12:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
12:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
8
خبر عاجل
19:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
19:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More