الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

أمن وقضاء
2026-02-10 | 17:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;اللحلوح&quot; ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول وجود شخص مطلوب للقضاء، ومشتبه بضلوعه في عمليات نشل وسلب عديدة، في بيروت وعدد من المناطق، في محلة بشارة الخوري.

وبنتيجة المتابعة وعمليّات الرّصد، تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت من توقيفه بالجرم المشهود أثناء قيامه بسلب أحد المارة بعد انتحاله صفة أمنية، وتبيّن أنه يُدعى: ح. ق. (مواليد عام 1995، لبناني) معروف بلقب "لحلوح"، ومن أصحاب السوابق بجرائم مخدرات وإطلاق نار ومقاومة رجال السلطة.

وقد أودع الموقوف القطعة المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المُختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

اللحلوح

نشل

مفرزة استقصاء بيروت

LBCI التالي
أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة
توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل المهرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-15

مروج مخدرات ينشط في صيدا وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-26

مطلوب للقضاء بجرائم خطف قتل إطلاق نار وانتحال صفة أمنية في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-18

مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-20

قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
أمن وقضاء
19:36

بلدية شاتين ناشدت المسؤولين تصويب أوضاع مستشفى تنورين الحكومي

LBCI
أمن وقضاء
18:40

الداخلية: الخط الساخن 1766 والموقع الإلكتروني في تصرف الناخبين والمرشحين في هذه الأوقات...

LBCI
أمن وقضاء
18:12

رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-26

الرئيس عون أمام الوفد القطري: لبنان يثمّن دعم قطر المستمر..

LBCI
أمن وقضاء
18:12

رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اعلنت الاضراب غدا في جميع الكليات والوحدات والتوقّف عن التدريس والامتحانات

LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
أخبار لبنان
16:03

انطلاق المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد في وزارة المالية... جابر: الحكومة ملتزمة اتباع سياسات مسؤولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:58

وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:54

وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:46

أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:44

في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:42

أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد

LBCI
أمن وقضاء
20:29

مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:27

يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…

LBCI
أخبار دولية
20:25

هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:37

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
11:17

فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات

LBCI
أخبار لبنان
14:42

أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين

LBCI
أمن وقضاء
17:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أخبار لبنان
18:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:28

طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً

LBCI
خبر عاجل
12:46

الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026

LBCI
خبر عاجل
19:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More