الداخلية: الخط الساخن 1766 والموقع الإلكتروني في تصرف الناخبين والمرشحين في هذه الأوقات...

أمن وقضاء
2026-02-10 | 18:40
الداخلية: الخط الساخن 1766 والموقع الإلكتروني في تصرف الناخبين والمرشحين في هذه الأوقات...
الداخلية: الخط الساخن 1766 والموقع الإلكتروني في تصرف الناخبين والمرشحين في هذه الأوقات...

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات وضعها الخط الساخن 1766 من الساعة ٨:٣٠ صباحا ولغاية الساعة ٣:٣٠ بعد الظهر، وموقعها الإلكتروني https://elections.gov.lb في تصرف الناخبين والمرشحين لتلقّي أي استفسارات متعلّقة بالانتخابات واستقبال الشكاوى في حال مواجهتهم لأي صعوبات والاطلاع على كافة التعاميم التي تصدر عن الوزارة بما يخص الانتخابات.

ودعت الوزارة "من يحتاج إلى أي توضيح أو متابعة إلى التواصل عبر الرقم او الموقع المذكورين، ضماناً لحسن التواصل وتسهيل الإجراءات".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الساخن

والموقع

الإلكتروني

الناخبين

والمرشحين

الأوقات...

