بلدية شاتين ناشدت المسؤولين تصويب أوضاع مستشفى تنورين الحكومي

ناشدت بلدية شاتين في بيان "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصحة العامة، التدخل السريع والحازم لتصويب اوضاع مستشفى تنورين الحكومي والتحقيق لمعرفة الاسباب التي أدت الى وقف التعاقد مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسوء الادارة الذي أدى الى مثل هذا التدبير، والعمل على تعيين مجلس ادارة جديد ومدير عام للمستشفى وذلك بهدف توفير العناية الصحية لاهالي المنطقة والبلدة، نظرا لما يمثله هذا المرفق من أهمية كبيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن اللبناني عامة واهالي جرد البترون بشكل خاص".