قوى الأمن: توقيف عصابة سرقت منزلا في قبّ الياس

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما عمليّات السّلب والسّرقة وكشف المتورطين، وتوقيفهم.



وبعد أن أقدم أشخاص مجهولون على الدّخول إلى منزل المواطن (خ. ر.) في بلدة قبّ الياس، وسرقة مبلغ مالي يُقدّر بأربعة آلاف دولار أميركي 4000$ وثلاثمئة مليون ليرة 300.000.000 ليرة وهاتف خلوي.



وعلى الفور، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات الكثيفة التي قامت بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّات المتورّطين، وهم كلٌّ من: ا. ا. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة) م. ع. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة) ع. ع. (مواليد عام 2005، لبناني).



وبتاريخ 1 و 2-2-2026، وبعد عمليّة رصد ومتابعة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة، الأول في البلدة ذاتها، والآخرَين في مخيّم للنازحين داخل البلدة.



وبتفتيشهما، عثر بحوزة (م. ع.) على كميّة من الحبوب المخدّرة وحشيشة الكيف.



وقد أودعوا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني في حقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.