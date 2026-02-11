سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار التصدي لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة، بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، المدعو (إ. أ.)، سوري الجنسية، بجرم إتمام صفقات مع كيان العدو الإسرائيلي. كما تبيّن أنّه دخل الأراضي اللبنانية خلسةً عبر المعابر غير الشرعية.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.