المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 حدد موقعها في منطقة ابل السقي

افاد المركز الوطني للجيوفيزياء بأنه سجّل الساعة 04:21 بالتوقيت المحلي من فجر يوم الاربعاء الواقع فيه 11 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.6 على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة ابل السقي.