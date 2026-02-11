الأخبار
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

أمن وقضاء
2026-02-11 | 06:37
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

لا تزال طرابلس تعاني من تداعيات الكارثة بعد انهيار مبنى من خمس طبقات، ما أسفر عن سقوط 14 قتيلًا و8 جرحى. ويستمر الخطر في تهديد عشرات العائلات المقيمة في مبانٍ آيلة للسقوط، حيث يخيّم شبح الانهيار فوق رؤوس السكان، في أحياء تعيش على حافة الكارثة.

وفي خطوة وقائية، بدأ المواطنون بإخلاء بعض الأبنية لتفادي سقوط المزيد من الضحايا، مع استمرار انتظار تنفيذ الإجراءات والمعالجات المطلوبة لضمان السلامة.

هكذا يبدو المشهد...
 

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

أمن وقضاء

طرابلس...

مواطنون

بدأوا

بإخلاء

وهكذا

المشهد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
Learn More