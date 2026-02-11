في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

بعد أن اقفل أمس اصحاب الشاحنات في لبنان معبر المصنع اعتراضا على قرار السلطات السورية القاضي بمنع دخول الشاحنات دول الجوار الى الداخل السوري واجبار الشاحنات اللبنانية على افراغ حمولتها عند الحدود السورية لافراغها في شاحنات سورية، توجه مدير عام النقل احمد تامر ورئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان وممثل اتحادات النقل البري الى منطقة جديدة يابوس حيث اجتمع الوفد اللبناني بالوفد السوري بنقطة جديدة يابوس.وأكد الجانب السوري ان القرار نهائي حاليًا ويسير على الدول العربية شاملًا الأردن ولبنان والعراق، وسيصار إلى وضع آلية جديدة في المستقبل.