في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
أمن وقضاء
2026-02-11 | 06:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
0
min
في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته
بعد أن اقفل أمس اصحاب الشاحنات في لبنان معبر المصنع اعتراضا على قرار السلطات السورية القاضي بمنع دخول الشاحنات دول الجوار الى الداخل السوري واجبار الشاحنات اللبنانية على افراغ حمولتها عند الحدود السورية لافراغها في شاحنات سورية، توجه مدير عام النقل احمد تامر ورئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان وممثل اتحادات النقل البري الى منطقة جديدة يابوس حيث اجتمع الوفد اللبناني بالوفد السوري بنقطة جديدة يابوس.
وأكد الجانب السوري ان القرار نهائي حاليًا ويسير على الدول العربية شاملًا الأردن ولبنان والعراق، وسيصار إلى وضع آلية جديدة في المستقبل.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الشحن
البري...
إجتماع
لبناني-سوري
جديدة
يابوس
تداعياته
التالي
مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال والأفران في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني
في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد
السابق
مقالات ذات صلة
0
خبر عاجل
2026-02-10
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
2026-02-10
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
0
أخبار لبنان
2026-02-10
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري بحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
أخبار لبنان
2026-02-10
اجتماع في المديرية العامة للنقل البري والبحري بحث في تداعيات القرار السوري على الشاحنات اللبنانية
0
صحف اليوم
2025-12-09
وفد قضائي لبناني إلى دمشق لحلّ أزمة السجناء السوريين (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
2025-12-09
وفد قضائي لبناني إلى دمشق لحلّ أزمة السجناء السوريين (الشرق الأوسط)
0
أخبار لبنان
2026-02-03
سلام يرحّب بمبادرة أردنية لاجتماع سوري–لبناني–أردني حول الطاقة
أخبار لبنان
2026-02-03
سلام يرحّب بمبادرة أردنية لاجتماع سوري–لبناني–أردني حول الطاقة
اخترنا لكم
0
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
0
أمن وقضاء
12:09
أمن الدولة: تعرض دورية لمحاولة اعتراض في تكريت أثناء اقتيادها موقوفا وسقوط ضحية
أمن وقضاء
12:09
أمن الدولة: تعرض دورية لمحاولة اعتراض في تكريت أثناء اقتيادها موقوفا وسقوط ضحية
0
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
0
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
أمن وقضاء
07:08
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
رياضة
06:24
رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره
رياضة
06:24
رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره
0
آخر الأخبار
14:44
النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير
آخر الأخبار
14:44
النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
آخر الأخبار
2025-10-17
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-10-17
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:31
أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
تقارير نشرة الاخبار
13:25
محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
تقارير نشرة الاخبار
13:14
هذا ما حدث في سماء طهران..
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
أخبار لبنان
10:50
اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية
2
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
01:51
لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
أخبار لبنان
06:09
شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..
4
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
02:54
سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة
5
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
أمن وقضاء
10:00
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
6
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
أخبار لبنان
09:55
الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة
7
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
أمن وقضاء
12:25
قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها
8
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
أخبار لبنان
11:44
وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً
