متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما

أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة – مكتب صيدا الإقليمي ، كلًا من الفلسطيني (س. خ.) واللبناني (م. م.)، لإقدامهما على تعاطي وترويج المخدرات في منطقة الجنوب، حيث ضبط مواد مخدّرة بحوزتهما.



وتبيّن من خلال التحقيق وجود مذكرتَي توقيفٍ بحق (م.م.) بجرم تعاطي المخدرات.



وأُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات القضاء المختص بناءً على إشارته.