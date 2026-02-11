مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دورياتها، بتاريخ 29-1-2026، من توقيف شخص في بلدة سعدنايل، ويُدعى: ع. ع. (مواليد عام 1983، فلسطيني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة إحضار، لإقدامه بتاريخ 25-1-2026 على طعن شخص بسكّين في رأسه، وضربه على وجهه بآلةٍ حادّة، ما أدّى إلى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.



وأفادت المديرية في بلاغ، بأن معلومات توافرت لدى المفرزة المذكورة عن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين، والتّهجّم عليهم بواسطة آلة حادّة، وسكين، ويُدعى: ا. ز. (مواليد عام 1991 لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم ترويج مخدّرات.



وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، وفي خلال فترة زمنية قصيرة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة، من توقيفه في بلدة تعلبايا بتاريخ 2-2-2026، وضبطت بحوزته سكّينًا (ست طقّات)، وقطعةً من الحديد.



وسُلِّمَ الموقوفان والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيَّتَين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.