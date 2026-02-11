الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

أمن وقضاء
2026-02-11 | 10:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دورياتها، بتاريخ 29-1-2026، من توقيف شخص في بلدة سعدنايل، ويُدعى: ع. ع. (مواليد عام 1983، فلسطيني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة إحضار، لإقدامه بتاريخ 25-1-2026 على طعن شخص بسكّين في رأسه، وضربه على وجهه بآلةٍ حادّة، ما أدّى إلى نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وأفادت المديرية في بلاغ، بأن معلومات توافرت لدى المفرزة المذكورة عن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين، والتّهجّم عليهم بواسطة آلة حادّة، وسكين، ويُدعى: ا. ز. (مواليد عام 1991 لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم ترويج مخدّرات.

وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، وفي خلال فترة زمنية قصيرة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة، من توقيفه في بلدة تعلبايا بتاريخ 2-2-2026، وضبطت بحوزته سكّينًا (ست طقّات)، وقطعةً من الحديد.

وسُلِّمَ الموقوفان والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيَّتَين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مفرزة استقصاء البقاع

توقيف

مطلوب

تعلبايا

سعدنايل

LBCI التالي
أمن الدولة: تعرض دورية لمحاولة اعتراض في تكريت أثناء اقتيادها موقوفا وسقوط ضحية
متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-01-26

مطلوب للقضاء بجرائم خطف قتل إطلاق نار وانتحال صفة أمنية في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-18

مطلوبان للقضاء بجرائم سرقة ومخدِّرات في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-30

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبًا بمذكّرتَي توقيف بجرمَي تزوير واحتيال

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-25

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوباً خطيراً محكوماً بالمؤبد بعد عملية رصد دامت ثلاثة أشهر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أمن وقضاء
12:09

أمن الدولة: تعرض دورية لمحاولة اعتراض في تكريت أثناء اقتيادها موقوفا وسقوط ضحية

LBCI
أمن وقضاء
07:08

متورّطان بترويج وتعاطي المخدرات… وأمن الدولة يوقفهما

LBCI
أمن وقضاء
07:00

مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية على المؤسسات والمحال والأفران في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
06:24

رونالدو يغيب عن النصر للمباراة الثالثة تواليا...ومدرب الفريق يوضح سبب قراره

LBCI
آخر الأخبار
14:44

النائبة ندى البستاني لـ"حوار المرحلة": كلنا تأملنا بالحكومة لأنها أتت في ظل ظروف استثنائية والنتيجة اليوم أننا لم نلمس أي تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28

لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

مع بدء الإخلاء وصرف المساعدات… هل تنجح خطة احتواء أزمة المباني في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العصر الرقمي… على الحوار أن يبدأ في البيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حتى الساعة: لا شاحنات لبنانية في سوريا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

أرنب هيئة التشريع لمخالفة قانون الإنتخابات ساقط... إبحثوا عن حجة أخرى أو قوموا بواجبكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

محادثات صندوق النقد مستمرة: ملفات من الدين الى الذهب قيد البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مأساة انهيار الأبنية في طرابلس تكشف أزمة قانون الايجارات القديمة الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

شركة لبنانية على لائحة العقوبات... والسبب حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

ماذا دار بين لاريجاني وأمير قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

هذا ما حدث في سماء طهران..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:50

اجتماع بحث في سبل تحسين رواتب العسكريين... ووزيرا الدفاع والداخلية أكدا ضرورة الوصول إلى حلول واقعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
10:00

مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء في تعلبايا وسعدنايل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

الرئيس عون: لا يمكن مكافحة التهريب بفعالية من دون مكافحة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية والمساءلة

LBCI
أمن وقضاء
12:25

قوى الأمن تحذّر من رسائل إلكترونية ونصية مشبوهة: لعدم التفاعل معها أو الرد عليها

LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير الصحة أطلق التغطية الإستشفائية للجلطة الدماغية: سيتم الإعلان عن تغطية المزيد من العمليات الجراحية تباعاً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More