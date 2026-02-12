الأخبار
كارول الكوراني غادرت ولم تعُد...
أمن وقضاء
2026-02-12 | 07:23
كارول الكوراني غادرت ولم تعُد...
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة كارول عمر الكوراني (مواليد عام 1999، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 10-02-2026، منزل ذويها الكائن في بلدة "جديدة القيطع" العكاريّة – الشّارع العام، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر برقايل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 370744-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الكوراني
غادرت
تعُد...
