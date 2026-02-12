الجيش يعلن إغلاق معابر غير شرعية في منطقتَي "مرطيسا" و"مكيال فرح" – البقاع الشمالي

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه "في إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معابر غير شرعية في منطقتَي "مرطيسا" و"مكيال فرح" – البقاع الشمالي".