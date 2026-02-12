توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل الأجنبي المهرّب (فيديو)

تمكنت ضابطة صيدا - مفرزة صور البرية وبعد مطاردة لعدة كيلومترات من توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل الأجنبي المهرّب.



وتم ضبط البضاعة واقتيدت مع المخالف الى المركز لاجراء المقتضى القانوني بناء لاشارة القضاء المختص.









