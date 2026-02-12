الأخبار
انتحل صفة "جابي كهرباء" واستولى على أموال المواطنين...

أمن وقضاء
2026-02-12 | 09:09
LBCI
LBCI
انتحل صفة &quot;جابي كهرباء&quot; واستولى على أموال المواطنين...
انتحل صفة "جابي كهرباء" واستولى على أموال المواطنين...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة شخص موقوف لدى مفرزة بيروت القضائيّة بجرم الاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين، من خلال انتحال صفة "جابي كهرباء". 

وتبيّن أن عددًا من المواطنين قد وقع ضحيّة أعماله الاحتياليّة في مناطق عدّة من محافظتَي جبل لبنان وبيروت، ويدعى خ. ع. (مواليد عام 1973، فلسطيني).

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 810170-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

"جابي

كهرباء"

واستولى

أموال

المواطنين...

توقيف سيارة محملة بكمية من المعسل الأجنبي المهرّب (فيديو)
الجيش يعلن إغلاق معابر غير شرعية في منطقتَي "مرطيسا" و"مكيال فرح" – البقاع الشمالي
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-25

جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-26

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-06

انتحل صفة أمنية وسلب مواطنين... أمن الدولة عممت صورته

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-06

انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة أمن الدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:21

الجيش يوقف مروجي مخدرات في حارة حريك والضاحية وجونيه ويصادر أسلحة ومخدرات

LBCI
أمن وقضاء
11:44

الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة

LBCI
أمن وقضاء
11:38

مداهمات لضابطة شتورا في الجمارك... وإتلاف كميات من الأجبان غير المطابقة للمواصفات

LBCI
أمن وقضاء
10:41

روّجا المخدّرات في الكسليك وبئر العبد.. هذا مصيرهما

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-05

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-11

سائق أحرق دراجته النارية في صيدا بعد محاولة قوى الأمن حجزها

LBCI
أمن وقضاء
11:44

الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة

LBCI
أخبار دولية
10:58

عضو في المجلس العسكري في النيجر يدعو إلى "الاستعداد للحرب" مع فرنسا

LBCI
رياضة
13:42

الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة

LBCI
أخبار لبنان
13:35

سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد

LBCI
حال الطقس
00:54

استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة

LBCI
أخبار لبنان
09:02

التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين

LBCI
خبر عاجل
07:14

معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل

LBCI
أمن وقضاء
03:12

قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية

LBCI
خبر عاجل
04:12

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع

LBCI
خبر عاجل
04:28

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
03:32

الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم

LBCI
خبر عاجل
12:00

نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد

