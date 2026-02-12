الأخبار
انتحل صفة "جابي كهرباء" واستولى على أموال المواطنين...
أمن وقضاء
2026-02-12 | 09:09
انتحل صفة "جابي كهرباء" واستولى على أموال المواطنين...
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة شخص موقوف لدى مفرزة بيروت القضائيّة بجرم الاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين، من خلال انتحال صفة "جابي كهرباء".
وتبيّن أن عددًا من المواطنين قد وقع ضحيّة أعماله الاحتياليّة في مناطق عدّة من محافظتَي جبل لبنان وبيروت، ويدعى خ. ع. (مواليد عام 1973، فلسطيني).
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 810170-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
مقالات ذات صلة
أمن وقضاء
2025-11-25
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
أمن وقضاء
2025-11-25
جابي كهرباء اختلس أموال الجباية وفرّ ومفرزة صيدا القضائية توقفه في حومين الجنوبية
0
أمن وقضاء
2026-01-26
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
أمن وقضاء
2026-01-26
يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط
0
أمن وقضاء
2026-02-06
انتحل صفة أمنية وسلب مواطنين... أمن الدولة عممت صورته
أمن وقضاء
2026-02-06
انتحل صفة أمنية وسلب مواطنين... أمن الدولة عممت صورته
0
أمن وقضاء
2025-12-06
انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
2025-12-06
انتحل صفة مواطن لبناني وتجول بمستندات مزوّرة… فوقع في قبضة أمن الدولة
0
أخبار لبنان
13:21
الجيش يوقف مروجي مخدرات في حارة حريك والضاحية وجونيه ويصادر أسلحة ومخدرات
أخبار لبنان
13:21
الجيش يوقف مروجي مخدرات في حارة حريك والضاحية وجونيه ويصادر أسلحة ومخدرات
0
أمن وقضاء
11:44
الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة
أمن وقضاء
11:44
الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة
0
أمن وقضاء
11:38
مداهمات لضابطة شتورا في الجمارك... وإتلاف كميات من الأجبان غير المطابقة للمواصفات
أمن وقضاء
11:38
مداهمات لضابطة شتورا في الجمارك... وإتلاف كميات من الأجبان غير المطابقة للمواصفات
0
أمن وقضاء
10:41
روّجا المخدّرات في الكسليك وبئر العبد.. هذا مصيرهما
أمن وقضاء
10:41
روّجا المخدّرات في الكسليك وبئر العبد.. هذا مصيرهما
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
2026-02-05
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
أخبار لبنان
2026-02-05
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
0
أمن وقضاء
2026-02-11
سائق أحرق دراجته النارية في صيدا بعد محاولة قوى الأمن حجزها
أمن وقضاء
2026-02-11
سائق أحرق دراجته النارية في صيدا بعد محاولة قوى الأمن حجزها
0
أمن وقضاء
11:44
الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة
أمن وقضاء
11:44
الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة
0
أخبار دولية
10:58
عضو في المجلس العسكري في النيجر يدعو إلى "الاستعداد للحرب" مع فرنسا
أخبار دولية
10:58
عضو في المجلس العسكري في النيجر يدعو إلى "الاستعداد للحرب" مع فرنسا
0
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
رياضة
13:42
الحلبي لـLBCI: منتخب لبنان بدأ تحضيراته لتصفيات بطولة العالم نهاية الشهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فنجان القهوة اللبنانية الاصيلة من لبنان إلى العالم من خلال ألة ذكية متطورة
0
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
أخبار لبنان
13:35
سحر بعاصيري تؤكد ضرورة أن يكون للمرأة رأي في القرار السياسي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
صندوق النقد دعا النواب لمناقشات بناءة في مشروع قانون الفجوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بين ألف دولار الدولة وواقع الإيجارات… النازحون في طرابلس يبحثون عن بيوت تأويهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
تقارير نشرة الاخبار
13:27
طرابلس: تهديدُ انهيارِ الأبنيةِ يشملُ المدارسَ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:25
بعد تبرئة البيطار من اغتصاب السلطة... كرة نار في طريق تحقيقات المرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
في لبنان فقط... طعون بالإنتخابات قبل حصولها وتهديد بالعقوبات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
نتنياهو وترامب: تباين الرؤى حول إيران وسيناريوهات التصعيد
1
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
حال الطقس
00:54
استراحة قصيرة… يليها منخفض جويّ وأمطار غزيرة
2
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
أخبار لبنان
09:02
التقرير الشهري لخطة الجيش ورواتب القطاع العام على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاثنين
3
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
خبر عاجل
07:14
معلومات للـLBCI: المحكمة العسكرية استمعت الى الفنان فضل شاكر في الملفات المرتبطة بمعركة عبرا كما الى الشيخ احمد الاسير بشكل مفصل وقد ارجئت الجلسة الى ٢٤ اذار المقبل
4
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
أمن وقضاء
03:12
قوى الأمن: الكشف خلال ساعات عن مُلابسات حادثة اعتراض فان لنقل الركّاب في المنية
5
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
خبر عاجل
04:12
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: العائلات التي لا بديل لها سنوفر لها إيواءً مؤقتًا خلال أول 24 ساعة أو أسبوع وعلى وزارة الشؤون والصليب الأحمر مواكبتها وبعد تزويدنا بالقوائم ستنضم العائلات إلى برنامج "أمان" والخدمات من وزارتنا مع توفير الرع
6
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
04:28
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
7
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
أخبار لبنان
03:32
الأجهزة الأمنية تبلغ أسر طرابلس بإخلاء مراكز الإيواء واستئجار منازل بعد تأمين مبالغ مالية لهم
8
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
خبر عاجل
12:00
نتنياهو: الشروط التي يضعها الرئيس ترامب للإيرانيين جيدة وقد تؤدي إلى اتفاق جيد
