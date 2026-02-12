انتحل صفة "جابي كهرباء" واستولى على أموال المواطنين...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة شخص موقوف لدى مفرزة بيروت القضائيّة بجرم الاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين، من خلال انتحال صفة "جابي كهرباء".



وتبيّن أن عددًا من المواطنين قد وقع ضحيّة أعماله الاحتياليّة في مناطق عدّة من محافظتَي جبل لبنان وبيروت، ويدعى خ. ع. (مواليد عام 1973، فلسطيني).



لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة بربر الخازن – فردان، أو الاتّصال على أحد الرقمَين: 810170-01 – 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.