مداهمات لضابطة شتورا في الجمارك... وإتلاف كميات من الأجبان غير المطابقة للمواصفات

تمكّنت ضابطة شتورا – مفرزة بعلبك في الجمارك من تنفيذ سلسلة مداهمات طالت معامل أجبان، كما أوقفت عدّة وسائل نقل محمّلة بكميات من الأجبان، حيث جرى سحب عينات منها وإرسالها إلى المختبرات المختصّة، ليتبيّن أنّ قسمًا كبيرًا منها غير مطابق للمواصفات المعتمدة.



وعلى أثر ذلك، جرى إتلاف البضاعة المخالفة وفق الأصول، واقتياد أصحاب العلاقة إلى مركز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.