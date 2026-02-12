الجمارك توقف فانا في النبي شيت وعلى متنه 28 سوريا دخلوا خلسة

تمكّنت ضابطة شتورا في الجمارك، بعد مطاردة خطِرة لمركبة فان في منطقة النبي شيت، من توقيفها وعلى متنها ٢٨ شخصًا من الجنسية السورية، ليتبيّن أنّهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة، وكانت المركبة متجهة لإنزالهم في قضاء المتن وبيروت.



تم توقيف السائق والركاب واقتيادهم مع المركبة إلى مركز الجمارك في شتورا لإجراء المقتضى القانوني بإشراف القضاء المختص.