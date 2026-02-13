توقيف سيارة محملة بكمية من الادوية الاجنبية المهربة في صيدا

تمكنت دورية استقصاء تابعة لضابطة جمارك صيدا أثناء تنفيذ خدمة كمين من توقيف سيارة محملة بكمية من الادوية الاجنبية المهربة في صيدا وعلى الاثر تمت مداهمة منزل صاحب العلاقة حيث عثر على كمية اضافية من هذه الادوية.



وتم ضبط الادوية واقتيدت مع المخالف الى المركز لاجراء المقتضى القانوني باشراف القضاء المختص.