تعميم صورة القاصر المفقود موسى ياسين...

عممّت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود موسى رائد ياسين (مواليد عام 2009، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 7-02-2026 منزل ذويه الكائن في بلة القصر، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 200402-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.