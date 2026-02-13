تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج

بتاريخ 13-2-2026، ونتيجة غزارة الأمطار، حصل انجراف للتربة والصخور، ما أدّى إلى قطع الطريق العام الذي يربط لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج أمام حركة المرور.وعليه، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه سيتم تحويل السير موقتًا عبر طريق حاقل - لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج، وذلك إلى حين الانتهاء من أعمال المعالجة وإعادة فتح الطريق أمام المرور.لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم حفاظًا على السلامة العامة.