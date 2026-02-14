شعبة المعلومات تكشف هويّة منفّذي سلب سيّارة بقوّة السلاح في الشويفات وتوقفهما في حيّ السلم

ذكرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه، بتاريخ 27-1-2026، ادّعى المدعو: غ. ز. د. (مواليد 1996، لبناني) أنّه أثناء مروره في محلّة الشويفات على متن سيّارته نوع "BMW"، اعترض طريقه مجهولان شهرا أسلحة حربية بوجهه، وسلباه سيّارته ومقتنيات شخصية، ثمّ لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأوضحت أن القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي باشرت إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّة المتورّطين وتوقيفهم، اذ تمكّنت شعبة المعلومات خلال ساعات من تحديد هويّتهما، وهما:

– إ. أ. (مواليد 1998، لبناني)

– ح. ص. (مواليد 2004، لبناني)

وأعلنت أنه بتاريخ 28-01-2026، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة، بأقلّ من 24 ساعة على حصول عملية السلب، من رصد الأوّل على متن السيّارة المسلوبة، حيث أوقفته وضبطت السيارة. وبالتزامن، نُفّذ كمين محكم في محلّة حيّ السلم أسفر عن توقيف الثاني.

ولفتت المديرية الى أنه بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة تشكيل عصابة لسلب السيارات وسرقتها بقوّة السلاح، ومن بينها عملية سلب سيّارة الـ "BMW" العائدة للمدعو (غ. ز. د.) في محلّة الشويفات.

وأكدت أنه تمّ تسليم السيّارة إلى صاحبها، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأُودعا المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.