ضبط معدات ومواد تجميل غير مرخّصة وختم مركز تجميل بالشمع الأحمر في الشويفات

دهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، وبمؤازرة مفتّش من وزارة الصحة، مركز تجميل في محلة التيرو – الشويفات، عائد للمدعوة (هـ. ع.)، لبنانية الجنسية.



وجرى ضبط ثلاث ماكينات ليزر وماكينة لشفط الدهون مجهولة المصدر، تُستخدم لعلاج البشرة والتنحيف، إضافة إلى كمية من الإبر وعبوات الفيلر والبوتوكس مهربة وغير مرخّصة من قبل وزارة الصحة.



وتم ختم المركز المذكور بالشمع الأحمر، بناءً لإشارة القضاء المختص" .