سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
أمن وقضاء
2026-02-15 | 02:35
سلسلة عمليات لضابطة شتورا في الجمارك... هذه نتائجها
استكمالًا لسلسلة العمليات الميدانية التي تنفّذها ضابطة شتورا في الجمارك، تمكّنت وحدات الضابطة مجدّدًا من تحقيق النتائج الآتية:
- شعبة شتورا: توقيف ١٩ شخصًا من الجنسية السورية دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.
- مفرزة المصنع: إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد الغذائية، من ضمنها ٤٦٠ كلغ من اللبنة غير المبرّدة، حيث جرى إتلافها بناءً على إشارة القضاء المختص.
- مفرزة رياق: ضبط كمية من السجائر الإلكترونية المهرّبة، إضافةً إلى كميات كبيرة من الأحذية والألبسة المقلّدة.
- مفرزة بعلبك: توقيف ٣٢ شخصًا من الجنسية السورية دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة، بالإضافة إلى ضبط مركبة محمّلة بأجبان يُشتبه في أنّها غير مطابقة للمواصفات، حيث جرى سحب العينات اللازمة منها وإرسالها لإجراء التحاليل المخبرية.
وجرى اقتياد المخالفين والبضائع إلى مراكز الجمارك لإجراء المقتضى القانوني بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما تعمد إدارة الجمارك إلى فرض الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
عمليات
لضابطة
شتورا
الجمارك...
نتائجها
الجيش: استرداد مبلغ من المال بعد سلبه من أحد المواطنين
السابق
